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Паспорт гражданина РФ жителям новых территорий не выдается при отказе от присяги — указ

22:40 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители новых территорий РФ не смогут получить паспорт гражданина при отказе от принесения присяги. Об этом говорится в порядке подачи лицами, приобретшими гражданство РФ в результате принятия их гражданами РФ, заявления о выдаче паспорта гражданина.

«Паспорт гражданина Российской Федерации, оформленный МВД России или его территориальными органом, не выдается, а бланк паспорта гражданина Российской Федерации уничтожается при отказе от принесения присяги гражданина Российской Федерации», — говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что отказ от принесения присяги подтверждается заявлением.

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