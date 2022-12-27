Инфляция в РФ в первом полугодии 2023 года будет низкой — Силуанов
11:20 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфляция в России в первом полугодии следующего года будет находиться на низком уровне, заявил журналистам во вторник глава Минфина Антон Силуанов.
«Инфляция снижается. В первом полугодии следующего года точно она будет находиться на низком уровне», — сказал Силуанов.
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