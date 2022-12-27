Инфляция в РФ в первом полугодии 2023 года будет низкой — Силуанов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России в первом полугодии следующего года будет находиться на низком уровне, заявил журналистам во вторник глава Минфина Антон Силуанов.

«Инфляция снижается. В первом полугодии следующего года точно она будет находиться на низком уровне», — сказал Силуанов.