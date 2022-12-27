РФ не ведет политику культурного изоляционизма, но «навязываться» не собирается — Швыдкой
12:00 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не намерена пребывать в культурной изоляции, но и «навязываться» никому не собирается. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Мы не собираемся заниматься изоляционизмом, но и не собираемся, естественно, никому навязываться», — сказал он в беседе о влиянии санкций на российскую культуру.
По мнению собеседника агентства, культурные связи с европейскими странами в прежнем объеме восстановятся нескоро. «Да и слово „восстановление“ здесь неуместно, потому что все будет по-другому», — добавил Швыдкой. При этом он отметил, что Россия все равно остается частью общемировых культурных процессов.
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