РФ не ведет политику культурного изоляционизма, но «навязываться» не собирается — Швыдкой

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не намерена пребывать в культурной изоляции, но и «навязываться» никому не собирается. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Мы не собираемся заниматься изоляционизмом, но и не собираемся, естественно, никому навязываться», — сказал он в беседе о влиянии санкций на российскую культуру.

По мнению собеседника агентства, культурные связи с европейскими странами в прежнем объеме восстановятся нескоро. «Да и слово „восстановление“ здесь неуместно, потому что все будет по-другому», — добавил Швыдкой. При этом он отметил, что Россия все равно остается частью общемировых культурных процессов.