Снижение числа случаев гриппа и ковида вызвано меньшим числом обращений к врачам — Попова

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение в России регистрируемой заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом может быть связано с уменьшением числа обращений в больницы, даже при сильном недомогании. Об этом во вторник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Попова отметила, что снижение регистрируемой заболеваемости может быть связано с тем, что граждане в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения, даже при сильном недомогании. В этой связи территориальным органам Роспотребнадзора поручено продолжать информационную кампанию, разъясняя людям необходимость соблюдения противоэпидемических мер и важность обращения к врачу при недомогании», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам селекторного совещания в Роспотребнадзоре.