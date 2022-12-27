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Снижение числа случаев гриппа и ковида вызвано меньшим числом обращений к врачам — Попова

12:20 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение в России регистрируемой заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом может быть связано с уменьшением числа обращений в больницы, даже при сильном недомогании. Об этом во вторник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Попова отметила, что снижение регистрируемой заболеваемости может быть связано с тем, что граждане в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения, даже при сильном недомогании. В этой связи территориальным органам Роспотребнадзора поручено продолжать информационную кампанию, разъясняя людям необходимость соблюдения противоэпидемических мер и важность обращения к врачу при недомогании», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам селекторного совещания в Роспотребнадзоре.

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