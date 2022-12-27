В Макеевке задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики (ДНР).

"26 декабря в 21:15 мск в дежурную часть Червоногвардейского районного отдела полиции Макеевки поступило сообщение об обнаружении на территории одного из домовладений трупов восьми человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Со двора был похищен автомобиль Skoda", - говорится в сообщении МВД ДНР.

Как указали в ведомстве, по подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по горячим следам задержали трех ранее судимых жителей микрорайона Калининский. Задержанные "признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества", отметили в МВД республики.

По данным МВД, подозреваемым может грозить высшая мера наказания. "Действия злоумышленников подпадают под санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") и влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания. Ведется следствие", - уточняется в сообщении.