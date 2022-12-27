Тайвань увеличит срок армейской службы с четырех месяцев до года
13:05 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тайвань с января 2024 года увеличит срок обязательной армейской подготовки для призывников с четырех месяцев до одного года. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила глава администрации острова Цай Инвэнь после проведения совещания по вопросам национальной безопасности.
«Срок обязательной службы будет изменен на один год с 1 января 2024 года», — приводит ее слова Центральное информационное агентство Тайваня.
Нововведение мотивировано необходимостью усиления безопасности острова на фоне «растущей угрозы со стороны материкового Китая». Оно коснется призывников, родившихся после 1 января 2005 года. Также Цай Инвэнь распорядилась увеличить денежное довольствие новобранцев с 6 510 тайваньских долларов (212 долларов США) до 20 320 тайваньских долларов (661 доллар США).
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