Беспилотник используется в Беловежской Пуще для учета зубров в новом сезоне
15:12 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники белорусского природоохранного учреждения «Беловежская Пуща» начали учет зубров в новом сезоне с применением беспилотника. Об этом во вторник сообщила пресс-служба заповедника.
«Начиная с декабря этого года в Беловежской Пуще начался учет зубров в новом сезоне», — говорится в сообщении.
В этом году применяется «сравнительно новая современная методика учета определения численности и половозрастного состава животных», учитывающая как результаты наземных визуальных наблюдений, так и данные, полученные с помощью съемок с квадрокоптера. Дистанционная методика применяется при учете больших скоплений зубров на открытой местности. Квадрокоптер «снимает на разной высоте, в движении, на сложной местности», пояснили в национальном парке.
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