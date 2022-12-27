Беспилотник используется в Беловежской Пуще для учета зубров в новом сезоне

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники белорусского природоохранного учреждения «Беловежская Пуща» начали учет зубров в новом сезоне с применением беспилотника. Об этом во вторник сообщила пресс-служба заповедника.

«Начиная с декабря этого года в Беловежской Пуще начался учет зубров в новом сезоне», — говорится в сообщении.

В этом году применяется «сравнительно новая современная методика учета определения численности и половозрастного состава животных», учитывающая как результаты наземных визуальных наблюдений, так и данные, полученные с помощью съемок с квадрокоптера. Дистанционная методика применяется при учете больших скоплений зубров на открытой местности. Квадрокоптер «снимает на разной высоте, в движении, на сложной местности», пояснили в национальном парке.