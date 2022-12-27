ВС РФ уничтожили вместе с расчетом гаубицу, из которой велись обстрелы Донецка

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ уничтожили вместе с расчетом артиллерийскую систему М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка», — сказал он.

Кроме того, по данным Конашенкова, еще одна артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области.