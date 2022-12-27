США пытаются заставить ряд стран передать технику советского производства Киеву — Захарова
16:12 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия фиксирует повышенную активность правительственных эмиссаров США, которые оказывают давление на военно-политическое руководство ряда стран с целью передачи авиационной техники российского и советского производства киевскому режиму. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«В настоящее время отмечаем повышенную активность американских правительственных эмиссаров, действующих в том числе через посольства США в иностранных государствах и оказывающих неприкрытое давление на военно-политическое руководство стран, в силовых структурах которых имеется авиационная техника (самолеты и вертолеты) российского (советского) производства, с целью прекращения ее эксплуатации и последующей передачи через прозападных посредников киевскому режиму», — говорится в комментарии.
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