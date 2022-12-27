Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы Рауфа и Рауля Арашуковых
17:00 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей.
«Суд постановил приговорить Арашукова Рауфа и Арашукова Рауля к пожизненному лишению свободы», — зачитала решение судья Елена Гученкова.
Ранее присяжные признали Арашуковых виновными в организации убийств, создании преступного сообщества с использованием своего должностного положения и ряде других преступлений, в том числе хищении газа у ПАО «Газпром» на 4,4 млрд рублей. Представитель прокуратуры Мария Семененко требовала назначить обоим пожизненное лишение свободы.
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