Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы Рауфа и Рауля Арашуковых

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей.

«Суд постановил приговорить Арашукова Рауфа и Арашукова Рауля к пожизненному лишению свободы», — зачитала решение судья Елена Гученкова.

Ранее присяжные признали Арашуковых виновными в организации убийств, создании преступного сообщества с использованием своего должностного положения и ряде других преступлений, в том числе хищении газа у ПАО «Газпром» на 4,4 млрд рублей. Представитель прокуратуры Мария Семененко требовала назначить обоим пожизненное лишение свободы.