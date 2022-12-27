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Радиатор «Союза МС-22» получил внешний пробой — Роскосмос

17:12 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочие группы установили, что пробой радиатора системы терморегулирования космического корабля «Союз МС-22» произошел из-за внешнего механического повреждения. Об этом журналистам во вторник сообщили в Роскосмосе.

27 декабря в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (входит в госкорпорацию «Роскосмос») состоялось совещание, на котором обсудили ситуацию с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» на Международной космической станции (МКС). «Были заслушаны выводы двух рабочих групп, сформированных для выяснения причин нештатной ситуации, анализа технического состояния корабля и выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. Установлено, что пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения», — говорится в сообщении.

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