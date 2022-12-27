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Песков не стал оценивать решение Госсовета Татарстана называть главу республики «раисом»

17:32 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать решение Госсовета Татарстана о том, чтобы именовать главу республики «раисом».

«Нет, не могу, а зачем ее оценивать. Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением», — сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

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