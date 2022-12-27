Суд на Украине признал конституционным закон о переименовании УПЦ
18:40 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим конституции закон, который обязывает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к России. Соответствующее решение было принято во вторник на пленарном заседании суда.
«Конституционный суд Украины оспариваемый закон признал соответствующим Конституции Украины. Принятый закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КСУ.
Уточняется, что в законе говорится о религиозных организациях, руководящий центр которых находится за пределами Украины, в стране-агрессоре, которой Киев считает Россию.
Признанный конституционным закон также ограничивает доступ священнослужителей, религиозных проповедников и наставников УПЦ в части Вооруженных сил Украины и других украинских формирований в местах их дислокации.
НОВОСТИ
- 18:00 27.12.2022
- Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера — Орешкин
- 17:40 27.12.2022
- «Тройку» можно купить в 77 офисах Сбера в Московской области
- 17:32 27.12.2022
- Песков не стал оценивать решение Госсовета Татарстана называть главу республики «раисом»
- 17:12 27.12.2022
- Радиатор «Союза МС-22» получил внешний пробой — Роскосмос
- 17:00 27.12.2022
- Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы Рауфа и Рауля Арашуковых
- 16:32 27.12.2022
- Потеря рынка РФ для молдавских фермеров спровоцирует тысячи увольнений — Додон
- 16:12 27.12.2022
- США пытаются заставить ряд стран передать технику советского производства Киеву — Захарова
- 16:00 27.12.2022
- Создавать мобилизационную экономику в РФ сегодня нет смысла — Белоусов
- 15:32 27.12.2022
- ВС РФ уничтожили вместе с расчетом гаубицу, из которой велись обстрелы Донецка
- 15:12 27.12.2022
- Беспилотник используется в Беловежской Пуще для учета зубров в новом сезоне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать