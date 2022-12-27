Суд на Украине признал конституционным закон о переименовании УПЦ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим конституции закон, который обязывает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к России. Соответствующее решение было принято во вторник на пленарном заседании суда.

«Конституционный суд Украины оспариваемый закон признал соответствующим Конституции Украины. Принятый закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КСУ.

Уточняется, что в законе говорится о религиозных организациях, руководящий центр которых находится за пределами Украины, в стране-агрессоре, которой Киев считает Россию.

Признанный конституционным закон также ограничивает доступ священнослужителей, религиозных проповедников и наставников УПЦ в части Вооруженных сил Украины и других украинских формирований в местах их дислокации.