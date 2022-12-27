Сербы возвели новые баррикады после повышения боеготовности «армии» Косова — СМИ
19:20 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербы на севере Косова и Метохии возвели баррикады в Косовска-Митровице после объявления о приведении в боеготовность сил безопасности непризнанного Косова. Об этом во вторник сообщила сербская газета «Вечерне новости».
По данным издания, сербы, проживающие на севере Косова и Метохии, возвели утром во вторник баррикады, чтобы перекрыть подход к Косовска-Митровице со стороны населенного пункта Дудин-Крш и в районе Бошнячка-Махала. На мосту, после объявления о приведении сил безопасности непризнанного Косова в полную боеготовность, протестующие припарковали грузовик, чтобы полностью перекрыть путь к северной части Косовска-Митровицы.
Ранее власти непризнанного Косова привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы, около 1,5 тыс. силовиков получили указание в течение предстоящей ночи находиться на местах прохождения службы или в зоне досягаемости с целью возможных передвижений в ночное время. После этого президент Сербии Александар Вучич обещал защитить сербов в Косове и Метохии.
НОВОСТИ
- 20:40 27.12.2022
- Иракские войска приступили к выполнению задач на границах с Ираном и Турцией
- 20:10 27.12.2022
- Цена газа в Европе опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 февраля
- 19:28 27.12.2022
- Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
- 18:40 27.12.2022
- Суд на Украине признал конституционным закон о переименовании УПЦ
- 18:00 27.12.2022
- Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера — Орешкин
- 17:40 27.12.2022
- «Тройку» можно купить в 77 офисах Сбера в Московской области
- 17:32 27.12.2022
- Песков не стал оценивать решение Госсовета Татарстана называть главу республики «раисом»
- 17:12 27.12.2022
- Радиатор «Союза МС-22» получил внешний пробой — Роскосмос
- 17:00 27.12.2022
- Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы Рауфа и Рауля Арашуковых
- 16:32 27.12.2022
- Потеря рынка РФ для молдавских фермеров спровоцирует тысячи увольнений — Додон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать