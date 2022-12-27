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Сербы возвели новые баррикады после повышения боеготовности «армии» Косова — СМИ

19:20 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербы на севере Косова и Метохии возвели баррикады в Косовска-Митровице после объявления о приведении в боеготовность сил безопасности непризнанного Косова. Об этом во вторник сообщила сербская газета «Вечерне новости».

По данным издания, сербы, проживающие на севере Косова и Метохии, возвели утром во вторник баррикады, чтобы перекрыть подход к Косовска-Митровице со стороны населенного пункта Дудин-Крш и в районе Бошнячка-Махала. На мосту, после объявления о приведении сил безопасности непризнанного Косова в полную боеготовность, протестующие припарковали грузовик, чтобы полностью перекрыть путь к северной части Косовска-Митровицы.

Ранее власти непризнанного Косова привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы, около 1,5 тыс. силовиков получили указание в течение предстоящей ночи находиться на местах прохождения службы или в зоне досягаемости с целью возможных передвижений в ночное время. После этого президент Сербии Александар Вучич обещал защитить сербов в Косове и Метохии.

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