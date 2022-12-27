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Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

19:28 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с установлением предельной цены на российские нефтепродукты и нефть рядом стран.

Как отмечается в опубликованном во вторник документе, эти меры вводятся «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и в целях защиты национальных интересов РФ. Российская нефть и нефтепродукты не будут поставляться иностранным юридическим и физлицам, которые используют в контрактах на такие поставки механизм фиксации предельной цены.

Документ вступает в силу с 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года.

[обновлено 19:32]

Поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном во вторник.

В целом мониторить на регулярной основе исполнение указа поручается Минэнерго.

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