Цена газа в Европе опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 февраля

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе ближе к закрытию сегодняшних торгов опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет более 7%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $848 за 1 тыс. куб. м, или 77 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).