0
0
82
НОВОСТИ

Цена газа в Европе опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 февраля

20:10 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе ближе к закрытию сегодняшних торгов опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет более 7%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $848 за 1 тыс. куб. м, или 77 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 27.12.2022
Иракские войска приступили к выполнению задач на границах с Ираном и Турцией
0
17
19:28 27.12.2022
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
0
164
19:20 27.12.2022
Сербы возвели новые баррикады после повышения боеготовности «армии» Косова — СМИ
0
149
18:40 27.12.2022
Суд на Украине признал конституционным закон о переименовании УПЦ
0
200
18:00 27.12.2022
Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера — Орешкин
0
232
17:40 27.12.2022
«Тройку» можно купить в 77 офисах Сбера в Московской области
0
251
17:32 27.12.2022
Песков не стал оценивать решение Госсовета Татарстана называть главу республики «раисом»
0
255
17:12 27.12.2022
Радиатор «Союза МС-22» получил внешний пробой — Роскосмос
0
310
17:00 27.12.2022
Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы Рауфа и Рауля Арашуковых
0
293
16:32 27.12.2022
Потеря рынка РФ для молдавских фермеров спровоцирует тысячи увольнений — Додон
0
299

Возврат к списку