Иракские войска приступили к выполнению задач на границах с Ираном и Турцией

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иракские пограничные войска приступили во вторник к выполнению задач по охране границ с Ираном и Турцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженных сил (ВС) Ирака Яхья Расул.

«Командование пограничных войск федерального министерства внутренних дел приступило к выполнению своих обязанностей по охране границ Ирака с соседними странами», — говорится в распространенном заявлении. Расул отметил, что «силы пограничной службы начали развертывание в приграничной зоне, прилегающей к Турции и Ирану, под непосредственным руководством министра внутренних дел Абдель Амира аш-Шаммари». По словам официального представителя армии, согласно указу главнокомандующего ВС Ирака премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, «силы пограничной службы раз и навсегда берут под свой контроль нулевую линию».

Расул также подчеркнул, что находящиеся на границах силы «пешмерга» (курдских военизированных формирований) выполняют другую задачу. «Их работа — это обеспечение безопасности на территориях».