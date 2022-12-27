Песков опроверг заявления, будто на Армению давят ради ее вступления в Союзное государство

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокационными заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Москва якобы принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству.

Григорян ранее выступил с соответствующим утверждением, а также заявил, что Россия якобы давит на Армению в вопросе Лачинского коридора.

"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - заявил Песков во вторник ереванскому порталу News.am.