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Песков опроверг заявления, будто на Армению давят ради ее вступления в Союзное государство

22:00 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокационными заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Москва якобы принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству.

Григорян ранее выступил с соответствующим утверждением, а также заявил, что Россия якобы давит на Армению в вопросе Лачинского коридора.

"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - заявил Песков во вторник ереванскому порталу News.am.

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