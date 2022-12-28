В России с января повышается минимальная цена на водку и коньяк
09:00 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2023 года будет повышена до 281 рубля за 0,5 л, на коньяк — до 517 рублей. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, размещенном на официальном портале правовой информации.
Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 л, бренди — 348 рублей, коньяка — 480 рублей.
Согласно приказу, минимальная отпускная цена на бренди повышается с 270 до 289 рублей за 0,5 л, оптовая — с 284 до 304 рублей, на коньяк — отпускная — с 371 до 397 рублей, оптовая — с 391 до 419 рублей. Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2023 года предлагается на уровне 229 рублей против 214 рублей в настоящее время, оптовая — 238 рублей против 222 рубля за 0,5 л.
Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.
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