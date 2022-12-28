Около 63% россиян не делали никаких прививок в 2022 году — опрос

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети россиян в течение 2022 года вакцинировались от того или иного заболевания, но около 63% граждан страны не делали никаких прививок, от коронавируса и гриппа сделали прививку только 6%, следует из опроса, проведенного по заказу телеканала «Доктор», результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос провел Институт современных медиа (MOMRI) с 22 по 26 декабря 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

«Более трети — 37% — россиян в течение 2022 года вакцинировались от того или иного заболевания; 63% не делали никаких прививок. Абсолютное большинство вакцинировавшихся сделали прививку от коронавирусной инфекции (60% от привившихся в 2022 году, 21% от всех участников опроса). Еще 18% (6% от всех опрошенных) привились и от ковида, и от гриппа, а каждый десятый (3% россиян) — только от гриппа», — говорится в исследовании.