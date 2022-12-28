Индия выступает против прав интеллектуальной собственности на зеленые технологии в G20
10:00 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия намерена добиваться отказа от прав интеллектуальной собственности на технологии, связанные с зеленой энергетикой и энергетическим переходом, чтобы ускорить массовое использование экологически чистой энергии. Как сообщает в среду газета «Минт» со ссылкой на источники, Нью-Дели таким образом намерен добиваться сокращения технологического разрыва между странами — членами «Большой двадцатки» (G20).
По данным источников, Индия, которая стала председателем в G20 в начале декабря, постарается сделать акцент на усилиях, направленных на то, чтобы технологии зеленой энергетики были доступными для всех стран в объединении.
«Пока мы не поделимся технологиями друг с другом, мы не сможем развиваться в плане энергетического перехода. Потребуются годы, чтобы осуществить переход без обмена технологиями. Мы должны сотрудничать и избегать ограничений [в виде] патентных прав, авторских прав и прав интеллектуальной собственности, работать в команде. В этом и есть цель», — приводит издание слова источника.
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