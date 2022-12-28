РФ по итогам года увеличит экспорт электроэнергии в Монголию и КНР на 20% — Шульгинов

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспортные поставки электроэнергии из России в Китай и Монголию по итогам 2022 года суммарно вырастут на 20%. При этом экспорт в Китай возрастет на 16%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия-24» в среду.

«Можно в этом году сказать о росте экспорта [электроэнергии] на Восток, то есть суммарно экспорт в Китай и Монголию увеличился на 20%, и в Китай по итогам года будет увеличение примерно на 16%», — отметил он.