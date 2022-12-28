Россия не проявляет признаков слабости вопреки надеждам Запада — французский эксперт

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не демонстрирует признаков ослабления или изоляции вопреки надеждам Запада. Такое мнение высказала директор парижского аналитического центра Geopragma («Геопрагма»), полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос в полной версии интервью декабрьскому ежемесячному изданию «Курье де стратеж» (Courrier des Strateges).

«Я не вижу признаков ослабления России, — сказала она. — Было много пакетов санкций, которые стали применять еще в 2014 году. Российские власти стремилась к тому, чтобы санкции не сказывались на положении ее населения».

«Россия сегодня не изолирована, вопреки тому, на что надеялись в западных странах», — констатировала Галактерос. В то же время Запад, по ее словам, «сталкивается с консолидацией стран, которые хотят, чтобы он перестал воспринимать себя в качестве мирового гегемона».