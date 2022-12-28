Сбер тестирует новый инструмент бесконтактной оплаты – платежный стикер
10:12 28.12.2022
Сбербанк с начала декабря начал тестировать новый инструмент бесконтактной оплаты – платежный стикер, рассказал в интервью ТАСС первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
«Мы перезапустили сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android в ноябре, а с начала декабря тестируем новый инструмент – платежный стикер. Его можно приклеить к любому смартфону и расплачиваться привычным касанием. Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата», – отметил Царев.
Сбербанк изучает и тестирует самые разные технологии, но для себя определил, что SberPay – самый удобный, и в приоритетном порядке сделал его для Android, рассказал Царев. «Что касается других инструментов, например, платежных колец или браслетов, мы тоже на это внимательно смотрим, но пока не видим ни большого спроса со стороны клиентов, ни большого распространения. Мы все время находимся в поиске и в постоянных исследованиях, и ожидаем, что можем сделать еще что-то новое, более удобное для клиентов в этой области», – отметил он.
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