Сбер в своих отделениях начал устанавливать «Сбербанк онлайн» на устройства Apple

10:22

Сбербанк начал устанавливать мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на устройства Apple в отделениях по всей стране. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 тыс. офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», – рассказал он.

В апреле приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно для скачивания и обновления в App Store на платформе iOS. В банке это объяснили западными санкциями.