Сбер не ожидает существенного изменения ипотечных ставок
10:32 28.12.2022
Ипотечные ставки будут сохраняться на текущих уровнях, но их движение будет зависеть от макроэкономической ситуации и политики Банка России. Такое мнение высказал в интервью ТАСС первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
«Что касается ставок, то их движение будет зависеть от макроэкономики и от того, какая будет ключевая ставка ЦБ и другие факторы. Но я прогнозирую, что ставки будут примерно на текущих уровнях. Существенную долю в нашем ипотечном портфеле занимает ипотека на вторичное жилье. Мы видим, что клиенты активно оформляют ипотеку на вторичку по рыночным ставкам, тогда как ставки по госпрограммам на новостройки у нас ниже. Полагаю, что нынешний уровень ставок позволит в нормальном режиме развиваться ипотечному портфелю. Мы не ждем фантастического роста, но и не ждем падения», – сказал он.
По данным ЦБ, ставка по ипотеке в России в октябре выросла на 0,67 процентного пункта, до 7,38%, что стало максимальным показателем с апреля текущего года.
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