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Повышение МРОТ повлечет рост социальных пособий — Володин

11:20 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум повысится с 1 января, что повлечет рост социальных пособий. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду.

«С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей», — сказал он.

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