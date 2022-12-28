Повышение МРОТ повлечет рост социальных пособий — Володин
11:20 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум повысится с 1 января, что повлечет рост социальных пособий. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду.
«С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:32 28.12.2022
- Беспилотник КНДР не долетал до офиса президента Южной Кореи — министр
- 11:18 28.12.2022
- Ипотечный портфель Сбера по итогам года вырастет на 18%
- 11:05 28.12.2022
- Процедура банкротства оператора "Северного потока 2" приостановлена до июля
- 11:00 28.12.2022
- В Харькове слышны взрывы
- 10:32 28.12.2022
- Сбер не ожидает существенного изменения ипотечных ставок
- 10:32 28.12.2022
- Чемпиона мира по боксу Джервонту Дэвиса арестовали за 11 дней до титульного поединка
- 10:22 28.12.2022
- Сбер в своих отделениях начал устанавливать «Сбербанк онлайн» на устройства Apple
- 10:20 28.12.2022
- Россия не проявляет признаков слабости вопреки надеждам Запада — французский эксперт
- 10:12 28.12.2022
- Сбер тестирует новый инструмент бесконтактной оплаты – платежный стикер
- 10:05 28.12.2022
- РФ по итогам года увеличит экспорт электроэнергии в Монголию и КНР на 20% — Шульгинов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать