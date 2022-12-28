Беспилотник КНДР не долетал до офиса президента Южной Кореи — министр
11:32 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр национальной обороны Республики Корея Ли Чжон Соп опроверг сообщения о том, что один из беспилотников КНДР мог достичь центральных районов Сеула и произвести съемку здания, где расположена администрация президента Юн Сок Ёля. Слова министра в среду привело агентство Рёнхап.
«Я уверен, что он не долетел до района Йонсан. Мы можем подтвердить это с помощью [данных] приборов обнаружения», — сказал министр во время выступления в парламентском комитете по обороне. В районе Йонсан расположен новый офис администрации президента Республики Корея. Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на источники информировали, что один из беспилотников КНДР мог долететь до этого места.
Министр также извинился перед южнокорейцами за то, что военные не смогли сбить северокорейские БПЛА. «Хотел бы извиниться перед согражданами за результаты операции по противодействию северокорейской провокации с дронами», — сказал Ли Чжон Соп. Ранее сожаление выразили в Комитете начальников штабов (КНШ).
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