Ипотечный портфель Сбера по итогам года вырастет на 18%

11:18

Ипотечный портфель Сбербанка по итогам 2022 года увеличится примерно на 18%, в 2023 году рост составит 7-8%. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый зампредседателя правления кредитной организации Кирилл Царев.

«По нашим прогнозам, ипотечный портфель за 2022 год вырастет примерно на 18%. В следующем году мы ждем, что ипотечный портфель вырастет на 7-8%. По семейной ипотеке прогнозируем рост в 2022 году на 61% в объеме 75 тыс. выдач ипотек по этой программе», – сказал Кирилл Царев.