В Одессе приступили к демонтажу памятника Екатерине II
12:20 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в среду утром в Одессе. Об этом сообщило местное интернет-издание «Думская».
По его информации, Екатерининская площадь полностью перекрыта, к месту расположения монумента никого не пропускают, кроме работников коммунальных служб. Туда уже подогнали тяжелую технику.
30 ноября депутаты Одесского горсовета проголосовали за демонтаж и перенос памятников императрице и ее сподвижникам. После завершения необходимых процедур скульптуры передадут на хранение в местный художественный музей.
Памятник основателям города был установлен в 1900 году, демонтирован в 1920-м и возвращен на прежнее место в 2007-м. Монумент в честь императрицы, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, неоднократно подвергался нападениям вандалов. В начале ноября 2022 года в городской администрации сообщили, что жители проголосовали за демонтаж памятника.
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