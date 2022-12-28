В Одессе приступили к демонтажу памятника Екатерине II

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в среду утром в Одессе. Об этом сообщило местное интернет-издание «Думская».

По его информации, Екатерининская площадь полностью перекрыта, к месту расположения монумента никого не пропускают, кроме работников коммунальных служб. Туда уже подогнали тяжелую технику.

30 ноября депутаты Одесского горсовета проголосовали за демонтаж и перенос памятников императрице и ее сподвижникам. После завершения необходимых процедур скульптуры передадут на хранение в местный художественный музей.

Памятник основателям города был установлен в 1900 году, демонтирован в 1920-м и возвращен на прежнее место в 2007-м. Монумент в честь императрицы, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, неоднократно подвергался нападениям вандалов. В начале ноября 2022 года в городской администрации сообщили, что жители проголосовали за демонтаж памятника.