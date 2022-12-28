0
0
153
НОВОСТИ

В Одессе приступили к демонтажу памятника Екатерине II

12:20 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в среду утром в Одессе. Об этом сообщило местное интернет-издание «Думская».

По его информации, Екатерининская площадь полностью перекрыта, к месту расположения монумента никого не пропускают, кроме работников коммунальных служб. Туда уже подогнали тяжелую технику.

30 ноября депутаты Одесского горсовета проголосовали за демонтаж и перенос памятников императрице и ее сподвижникам. После завершения необходимых процедур скульптуры передадут на хранение в местный художественный музей.

Памятник основателям города был установлен в 1900 году, демонтирован в 1920-м и возвращен на прежнее место в 2007-м. Монумент в честь императрицы, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, неоднократно подвергался нападениям вандалов. В начале ноября 2022 года в городской администрации сообщили, что жители проголосовали за демонтаж памятника.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 28.12.2022
Удержать набранные темпы в стройке будет «неимоверно тяжело» — Хуснуллин
0
9
13:20 28.12.2022
В Москве выявили 1 873 случая заражения коронавирусом за сутки
0
51
13:05 28.12.2022
Минобрнауки РФ уточнило особенности признания украинских дипломов
0
72
13:00 28.12.2022
Более 98% заболевших гриппом россиян не были привиты — Попова
0
83
12:32 28.12.2022
В КБР уничтожили двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб
0
143
12:05 28.12.2022
В России выявили 6 202 случая заражения коронавирусом за сутки
0
171
12:00 28.12.2022
Медведев предложил пожизненно закрыть предателям въезд в РФ и перекрыть источники дохода
0
193
11:32 28.12.2022
Беспилотник КНДР не долетал до офиса президента Южной Кореи — министр
0
204
11:20 28.12.2022
Повышение МРОТ повлечет рост социальных пособий — Володин
0
205
11:18 28.12.2022
Ипотечный портфель Сбера по итогам года вырастет на 18%
0
189

Возврат к списку