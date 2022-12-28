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НОВОСТИ

Более 98% заболевших гриппом россиян не были привиты — Попова

13:00 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 98% среди заболевших гриппом людей в России не были привиты, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в среду.

«Среди заболевших мы крайне редко видим привитых, в основном болеют, больше чем 98% — это люди непривиты», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

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