Более 98% заболевших гриппом россиян не были привиты — Попова
13:00 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 98% среди заболевших гриппом людей в России не были привиты, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в среду.
«Среди заболевших мы крайне редко видим привитых, в основном болеют, больше чем 98% — это люди непривиты», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».
НОВОСТИ
- 13:20 28.12.2022
- В Москве выявили 1 873 случая заражения коронавирусом за сутки
- 13:05 28.12.2022
- Минобрнауки РФ уточнило особенности признания украинских дипломов
- 12:32 28.12.2022
- В КБР уничтожили двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб
- 12:20 28.12.2022
- В Одессе приступили к демонтажу памятника Екатерине II
- 12:05 28.12.2022
- В России выявили 6 202 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 28.12.2022
- Медведев предложил пожизненно закрыть предателям въезд в РФ и перекрыть источники дохода
- 11:32 28.12.2022
- Беспилотник КНДР не долетал до офиса президента Южной Кореи — министр
- 11:20 28.12.2022
- Повышение МРОТ повлечет рост социальных пособий — Володин
- 11:18 28.12.2022
- Ипотечный портфель Сбера по итогам года вырастет на 18%
- 11:05 28.12.2022
- Процедура банкротства оператора "Северного потока 2" приостановлена до июля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать