0
0
40
НОВОСТИ

Минобрнауки РФ уточнило особенности признания украинских дипломов

13:05 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломы, полученные после прекращения действия соглашения об образовании с Украиной, будут признаны в РФ, если абитуриент приехал в страну для обучения до 20 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки в среду.

«Дипломы об образовании, полученные до прекращения действия соглашения, будут признаны. Если граждане прибыли в Россию для обучения до 20 декабря 2022 года, то полученные ими дипломы об образовании будут впоследствии также признаны на основании этого соглашения», — сообщили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 28.12.2022
В Москве выявили 1 873 случая заражения коронавирусом за сутки
0
21
13:00 28.12.2022
Более 98% заболевших гриппом россиян не были привиты — Попова
0
69
12:32 28.12.2022
В КБР уничтожили двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб
0
128
12:20 28.12.2022
В Одессе приступили к демонтажу памятника Екатерине II
0
142
12:05 28.12.2022
В России выявили 6 202 случая заражения коронавирусом за сутки
0
160
12:00 28.12.2022
Медведев предложил пожизненно закрыть предателям въезд в РФ и перекрыть источники дохода
0
178
11:32 28.12.2022
Беспилотник КНДР не долетал до офиса президента Южной Кореи — министр
0
196
11:20 28.12.2022
Повышение МРОТ повлечет рост социальных пособий — Володин
0
195
11:18 28.12.2022
Ипотечный портфель Сбера по итогам года вырастет на 18%
0
181
11:05 28.12.2022
Процедура банкротства оператора "Северного потока 2" приостановлена до июля
0
241

Возврат к списку