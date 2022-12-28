Минобрнауки РФ уточнило особенности признания украинских дипломов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломы, полученные после прекращения действия соглашения об образовании с Украиной, будут признаны в РФ, если абитуриент приехал в страну для обучения до 20 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки в среду.

«Дипломы об образовании, полученные до прекращения действия соглашения, будут признаны. Если граждане прибыли в Россию для обучения до 20 декабря 2022 года, то полученные ими дипломы об образовании будут впоследствии также признаны на основании этого соглашения», — сообщили в пресс-службе.