Минобрнауки РФ уточнило особенности признания украинских дипломов
13:05 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дипломы, полученные после прекращения действия соглашения об образовании с Украиной, будут признаны в РФ, если абитуриент приехал в страну для обучения до 20 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки в среду.
«Дипломы об образовании, полученные до прекращения действия соглашения, будут признаны. Если граждане прибыли в Россию для обучения до 20 декабря 2022 года, то полученные ими дипломы об образовании будут впоследствии также признаны на основании этого соглашения», — сообщили в пресс-службе.
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