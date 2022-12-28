В Москве выявили 1 873 случая заражения коронавирусом за сутки

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 873 против 1 076 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 296 039 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 17 против 16 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 435 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 785, до 3 101 145.