Украинским беженцам в Эстонии необходимо выучить ее язык — Каллас
14:00 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эстония выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, которые не владеют национальным языком прибалтийской республики. Такое мнение премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала в интервью, опубликованном на портале национального телерадиовещателя Э-эр-эр в ночь на среду.
«Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община [беженцев с Украины], где не говорят по-эстонски. <…> Именно такой курс мы взяли с самого начала», — заявила она.
По словам премьера, около 40 000 украинских беженцев получили в стране временную защиту с февраля 2022 года. Ее обладателей глава правительства назвала «болью и радостью Эстонии», поскольку они получают «доступ к системе пособий и оказывают конкретное влияние на эстонских налогоплательщиков».
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