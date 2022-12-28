0
0
137
НОВОСТИ

Украинским беженцам в Эстонии необходимо выучить ее язык — Каллас

14:00 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, которые не владеют национальным языком прибалтийской республики. Такое мнение премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала в интервью, опубликованном на портале национального телерадиовещателя Э-эр-эр в ночь на среду.

«Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община [беженцев с Украины], где не говорят по-эстонски. <…> Именно такой курс мы взяли с самого начала», — заявила она.

По словам премьера, около 40 000 украинских беженцев получили в стране временную защиту с февраля 2022 года. Ее обладателей глава правительства назвала «болью и радостью Эстонии», поскольку они получают «доступ к системе пособий и оказывают конкретное влияние на эстонских налогоплательщиков».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 28.12.2022
Поставки нефти будут ограничены и по действующим контрактам, где есть потолок цен — Песков
0
71
14:12 28.12.2022
Поездка Путина в Псковскую область отменена из-за нелетных условий
0
119
13:32 28.12.2022
Удержать набранные темпы в стройке будет «неимоверно тяжело» — Хуснуллин
0
194
13:20 28.12.2022
В Москве выявили 1 873 случая заражения коронавирусом за сутки
0
195
13:05 28.12.2022
Минобрнауки РФ уточнило особенности признания украинских дипломов
0
211
13:00 28.12.2022
Более 98% заболевших гриппом россиян не были привиты — Попова
0
198
12:32 28.12.2022
В КБР уничтожили двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб
0
239
12:20 28.12.2022
В Одессе приступили к демонтажу памятника Екатерине II
0
254
12:05 28.12.2022
В России выявили 6 202 случая заражения коронавирусом за сутки
0
257
12:00 28.12.2022
Медведев предложил пожизненно закрыть предателям въезд в РФ и перекрыть источники дохода
0
301

Возврат к списку