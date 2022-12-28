Украинским беженцам в Эстонии необходимо выучить ее язык — Каллас

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, которые не владеют национальным языком прибалтийской республики. Такое мнение премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала в интервью, опубликованном на портале национального телерадиовещателя Э-эр-эр в ночь на среду.

«Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община [беженцев с Украины], где не говорят по-эстонски. <…> Именно такой курс мы взяли с самого начала», — заявила она.

По словам премьера, около 40 000 украинских беженцев получили в стране временную защиту с февраля 2022 года. Ее обладателей глава правительства назвала «болью и радостью Эстонии», поскольку они получают «доступ к системе пособий и оказывают конкретное влияние на эстонских налогоплательщиков».