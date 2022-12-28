Поездка Путина в Псковскую область отменена из-за нелетных условий

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин 28 декабря не поедет в Псковскую область и примет участие в открытии завода «Титан-Полимер» в режиме ВКС. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он сегодня должен был вечером лететь в Псковскую область, в командировку, но в итоге по летным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода „Титан-Полимер“ (в этом регионе — прим. ТАСС)», — сказал представитель Кремля.