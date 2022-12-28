Поставки нефти будут ограничены и по действующим контрактам, где есть потолок цен — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничение на поставку российской нефти будет распространяться не только на новые, но и на уже подписанные, действующие контракты, если там указан некий потолок цен, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если там содержится ссылка на некий потолок цены, то, конечно, [ограничение распространяется], но если там нет ссылок на потолок цены, то не распространяется», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.