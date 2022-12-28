Москва поддерживает Белград в его действиях по ситуации в Косове — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия внимательно следит за ситуацией вокруг Косова и поддерживает Сербию в ее действиях по данному вопросу. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы имеем тесные союзнические, очень тесные исторические, духовные и иные отношения с Сербией. Конечно, Россия очень внимательно следит за тем, что происходит [в ситуации с Косовом], как обеспечиваются права сербов. И, конечно, мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые предпринимаются», — указал представитель Кремля.