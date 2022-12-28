Гайдаровский форум в начале января 2023 года не состоится
15:12 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гайдаровский форум в начале января 2023 года не состоится, сообщили ТАСС в пресс-службе.
«Формат форума, раз в год собирающего на одной площадке экспертов, представителей государственной власти и бизнеса, требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом. Необходимость пересмотра выстроенных годами алгоритмов поведения и взаимодействия с внешними и внутренними аудиториями предполагает запуск быстрых изменений, которые требуют более частого обсуждения экспертами с органами публичной власти, и институтами развития ключевых вызовов социально-экономической деятельности», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что в начале января 2023 года форум не состоится.
«Президентская академия, обладая признанным экспертным потенциалом и имея широкую аналитическую базу, постоянно проводит такие обсуждения на своей площадке в оперативном режиме и ежедневно откликается на все поручения и запросы органов государственной власти», — добавили в пресс-службе.
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