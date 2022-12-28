Путин традиционно поздравит россиян с Новым годом, изменений формата в планах нет — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к россиянам, изменений формата не планируется, сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента, могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», — пояснил представитель Кремля.

На вопрос о том, не планируется ли изменить «интерьер» обращения, которое традиционно записывается на фоне Кремля, Песков ответил: «Нет, никаких изменений не планируется».