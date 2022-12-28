Суд приговорил к пожизненному заключению устроившего стрельбу в Пермском университете

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению за стрельбу в Пермском госуниверситете, в ходе которой погибли шесть человек и более 50 были ранены и травмированы. Об этом сообщает в среду корр. ТАСС из зала суда.

«Бекмансуров совершил три преступления средней тяжести и три преступления особой тяжести. Суд приходит к убеждению, что несмотря на молодой возраст, смягчающие обстоятельства и положительные характеристики, Бекмансурову должно быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии особого режима. Время заключения под стражу стоит зачесть в срок отбывания наказания из расчета один день пребывания под стражей за один день отбывания в тюрьме», — сказал судья Сергей Коробейников.