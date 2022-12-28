Признание за РФ четырех новых субъектов — неотъемлемое условие диалога с Киевом — Лавров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признание за Россией вошедших в ее состав четырех новых субъектов — неотъемлемая часть условий для дипломатических переговоров с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра», фрагмент которого был показан в среду в эфире Первого канала.

«Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил о том, что мы не отвергаем предложения достигать дипломатических договоренностей. Условия, на которых мы готовы начать обсуждать эти договоренности, хорошо известны. И неотъемлемой частью этих условий является принадлежность четырех регионов Российской Федерации», — указал глава дипведомства.

При этом он отдельно подчеркнул, что этим не исчерпывается весь круг вопросов, которые требуют обсуждения. «Второй большой блок проблем, помимо судьбы граждан, которые не хотят жить под властью нынешнего режима с откровенно нацистской направленностью и философией, — это безопасность уже всей РФ, которая была подвержена многочисленным угрозам, создававшимся на украинской территории, — продолжил министр. — Кто-то сейчас говорит, что это совсем не так, что все эти учения, которые проводились Украиной, в том числе на Черном море, — это было просто военное сотрудничество в мирных целях. Территорию Украины осваивали достаточно активно, включая планирование создания военно-морской базы на Азовском море».

Лавров отметил, что появление военно-морской базы англосаксонского происхождения «радикально меняло бы ситуацию в сфере безопасности».