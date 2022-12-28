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Россияне смогут запретить сделки со своей недвижимостью через портал госуслуг

17:12 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне получили возможность через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) подать заявление о запрете регистрации сделок с их недвижимостью без личного участия, сообщила в среду пресс-служба Росреестра.

«Благодаря нашей работе услугу по запрету государственной регистрации права на собственность без личного участия любой человек теперь может получить и на ЕПГУ, запись в ЕГРН [единый государственный реестр недвижимости] будет внесена в срок не позднее пяти рабочих дней. Посредники, действующие по доверенности, не смогут заключить сделку без согласия владельца недвижимости, что способствует защите собственников от мошеннических действий сторонних лиц и экономии времени для граждан», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Росреестра, руководителя цифровой трансформации Елены Мартыновой.

Как она отметила, в Росреестр уже поступило более 400 тысяч таких заявлений. Причем, если собственник ранее уже установил такой запрет, с помощью сервиса его также можно снять.

Кроме того, услугу можно использовать с мобильным приложением «Госключ», которое позволяет бесплатно получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов на смартфоне.

«В будущем на портале появится еще больше сервисов для быстрого и комфортного проведения необходимых сделок с недвижимостью. Будет обеспечено онлайн-взаимодействие всех участников этого процесса: покупателей, продавцов, застройщиков, банков, страховых, а также органов власти и нотариусов. Электронный вид сократит сроки получения услуг, повысит безопасность сделок», — цитирует пресс-служба замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева.

На портале госуслуг ранее стали доступны все 18 видов выписок из ЕГРН, отправка заявлений в Росреестр на исправление технической ошибки в данных и услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности.

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