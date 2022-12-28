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НОВОСТИ

Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам

17:40 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен выиграл мировое первенство по быстрым шахматам. Соревнования прошли в среду в Алма-Ате.

По итогам 13 туров Карлсен набрал 10 очков, за весь турнир он потерпел одно поражение от российского гроссмейстера Владислава Артемьева, одержал восемь побед и четыре раза сыграл вничью.

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