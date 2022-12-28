В Минцифры считают "вредным" ограничение выезда за границу IT-специалистов

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры России против ограничений на выезд ИТ-специалистов за рубеж — в текущей ситуации такие меры были бы «вредными». Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев во время онлайн-диалога с отраслью.

«Мы считаем, что тут ограничений никаких не нужно — в этой ситуации они будут вредными. Мы за то, чтобы не вводить жестких ограничений, и уж тем более [за то, чтобы] не ограничивать выезд за границу», — сказал министр.