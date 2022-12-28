0
0
49
НОВОСТИ

Росстат опубликовал данные по урожаям сельхозпродукции в 2022 году

19:15 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай зерна в России в 2022 году в весе после доработки составил 150,7 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

«В 2022 году, по расчетам, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 150,7 млн тонн зерна в весе после доработки, 15,3 млн тонн семян подсолнечника, накопано 41,7 млн тонн сахарной свеклы, 18,6 млн тонн картофеля, собрано 13 млн тонн овощей», — сообщили в ведомстве.

В Росстате отметили, что в текущем году зерна намолочено на 24,2% больше уровня предыдущего года, семян подсолнечника получено меньше на 2%, сахарной свеклы — больше на 1,2%. Сбор картофеля увеличился на 3%, сбор овощей снизился на 3,1%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 28.12.2022
В Китае начали строить «зеленую» мегаэлектростанцию
0
47
18:55 28.12.2022
В Минцифры считают "вредным" ограничение выезда за границу IT-специалистов
0
116
17:40 28.12.2022
Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам
0
200
17:38 28.12.2022
Сбер предотвратил хищений и мошенничеств на 1,4 миллиарда рублей в 2022 году
0
199
17:12 28.12.2022
Россияне смогут запретить сделки со своей недвижимостью через портал госуслуг
0
244
17:00 28.12.2022
Признание за РФ четырех новых субъектов — неотъемлемое условие диалога с Киевом — Лавров
0
260
16:32 28.12.2022
Белоруссия планирует открыть в России три генконсульства
0
252
16:12 28.12.2022
Суд приговорил к пожизненному заключению устроившего стрельбу в Пермском университете
0
259
16:00 28.12.2022
Путин традиционно поздравит россиян с Новым годом, изменений формата в планах нет — Песков
0
290
15:32 28.12.2022
Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира
0
334

Возврат к списку