Росстат опубликовал данные по урожаям сельхозпродукции в 2022 году

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай зерна в России в 2022 году в весе после доработки составил 150,7 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

«В 2022 году, по расчетам, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 150,7 млн тонн зерна в весе после доработки, 15,3 млн тонн семян подсолнечника, накопано 41,7 млн тонн сахарной свеклы, 18,6 млн тонн картофеля, собрано 13 млн тонн овощей», — сообщили в ведомстве.

В Росстате отметили, что в текущем году зерна намолочено на 24,2% больше уровня предыдущего года, семян подсолнечника получено меньше на 2%, сахарной свеклы — больше на 1,2%. Сбор картофеля увеличился на 3%, сбор овощей снизился на 3,1%.