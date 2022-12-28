Росстат опубликовал данные по урожаям сельхозпродукции в 2022 году
19:15 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В 2022 году, по расчетам, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 150,7 млн тонн зерна в весе после доработки, 15,3 млн тонн семян подсолнечника, накопано 41,7 млн тонн сахарной свеклы, 18,6 млн тонн картофеля, собрано 13 млн тонн овощей», — сообщили в ведомстве.
В Росстате отметили, что в текущем году зерна намолочено на 24,2% больше уровня предыдущего года, семян подсолнечника получено меньше на 2%, сахарной свеклы — больше на 1,2%. Сбор картофеля увеличился на 3%, сбор овощей снизился на 3,1%.
НОВОСТИ
- 19:30 28.12.2022
- В Китае начали строить «зеленую» мегаэлектростанцию
- 18:55 28.12.2022
- В Минцифры считают "вредным" ограничение выезда за границу IT-специалистов
- 17:40 28.12.2022
- Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам
- 17:38 28.12.2022
- Сбер предотвратил хищений и мошенничеств на 1,4 миллиарда рублей в 2022 году
- 17:12 28.12.2022
- Россияне смогут запретить сделки со своей недвижимостью через портал госуслуг
- 17:00 28.12.2022
- Признание за РФ четырех новых субъектов — неотъемлемое условие диалога с Киевом — Лавров
- 16:32 28.12.2022
- Белоруссия планирует открыть в России три генконсульства
- 16:12 28.12.2022
- Суд приговорил к пожизненному заключению устроившего стрельбу в Пермском университете
- 16:00 28.12.2022
- Путин традиционно поздравит россиян с Новым годом, изменений формата в планах нет — Песков
- 15:32 28.12.2022
- Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать