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В Китае начали строить «зеленую» мегаэлектростанцию

19:30 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские энергетические компании начали возведение электростанции с установленной мощностью 16 млн кВт в пустыне Кузупчи на севере КНР. Как сообщило в среду агентство Синьхуа, данный проект на солнечной и ветровой энергии станет крупнейшей построенной в пустыне электростанцией такого вида.

Из 16 млн кВт установленной мощности 8 млн кВт приходятся на солнечную энергию, 4 млн кВт — на ветровую, еще 4 млн кВт — на передовую высокоэффективную теплоэнергетику, уточняет агентство.

Электростанция сможет ежегодно передавать около 40 млрд кВт/ч в столичный регион, который охватывает города Пекин и Тяньцзинь, а также провинцию Хэбэй на севере КНР.

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