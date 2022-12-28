Лавров пояснил, в каких границах должны быть освобождены вошедшие в РФ территории

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территория ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России после референдумов, должна быть освобождена. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

В ответ на просьбу пояснить, о каких границах четырех регионов идет речь, Лавров указал: «Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской конституцией».

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что таким образом получается, что эти территории Россия еще должна освободить, глава МИД РФ сказал: «Конечно».