Лавров пояснил, в каких границах должны быть освобождены вошедшие в РФ территории
20:00 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ответ на просьбу пояснить, о каких границах четырех регионов идет речь, Лавров указал: «Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской конституцией».
Отвечая на уточняющий вопрос о том, что таким образом получается, что эти территории Россия еще должна освободить, глава МИД РФ сказал: «Конечно».
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