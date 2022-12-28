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Раньше Европа занималась безопасностью «без России», а теперь «против России» - Лавров

20:30 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Особого желания вести диалог с западными странами у России сегодня не возникает. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Ну а с Западом у нас сейчас очень мало возможностей разговаривать, да, собственно, и желания особого не возникает, когда читаешь заявления министров иностранных дел, премьеров, президентов о том, что нужно заниматься безопасностью Европы против России. Раньше говорили „без России“, теперь уже — „против России“, — отметил министр.

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