Раньше Европа занималась безопасностью «без России», а теперь «против России» - Лавров
20:30 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ну а с Западом у нас сейчас очень мало возможностей разговаривать, да, собственно, и желания особого не возникает, когда читаешь заявления министров иностранных дел, премьеров, президентов о том, что нужно заниматься безопасностью Европы против России. Раньше говорили „без России“, теперь уже — „против России“, — отметил министр.
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