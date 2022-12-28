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Канала для диалога по Украине между РФ и США нет - Лавров

21:00 28.12.2022 Источник: Интерфакс

У Москвы и Вашингтона нет канала диалога по Украине, все контакты сводятся к призывам быть осторожными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас нет канала диалога. Американские военные говорят, что периодически (председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк) Милли звонит (начальнику Генштаба ВС РФ) генералу (Валерию) Герасимову, (глава Пентагона Ллойд) Остин общался с (министром обороны РФ Сергеем) Шойгу пару раз за это время. Это хорошо, это полезно. Но все ограничивается тем, что надо быть осторожными. Вот так, если обобщенно", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

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