0
0
40
НОВОСТИ

Правительство РФ продлило сроки действия сертификатов на иностранные самолеты

21:45 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ продлило до 31 декабря 2023 года сроки действия сертификатов летной годности иностранных самолетов, которые используются российскими авиакомпаниями.

«Сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 28.12.2022
Раньше Европа занималась безопасностью «без России», а теперь «против России» - Лавров
0
76
11:00 28.12.2022
В Харькове слышны взрывы
0
180
09:20 28.12.2022
В Восточно-Китайском море завершились российско-китайские учения «Морское взаимодействие»
0
188
09:20 28.12.2022
ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами — Кадыров
0
187
21:20 27.12.2022
Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров при вузах
0
311
15:32 27.12.2022
ВС РФ уничтожили вместе с расчетом гаубицу, из которой велись обстрелы Донецка
0
354
09:20 27.12.2022
ВС Сербии приведены в боевую готовность
0
393
20:40 26.12.2022
ВСУ отправляют на передовую подростков - полковник армии США
0
485
18:40 26.12.2022
Военный эксперт предложил перебазировать дальнюю авиацию после атаки на аэродром в Энгельсе
0
522
14:32 26.12.2022
Ликвидирована украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область
0
526

Возврат к списку