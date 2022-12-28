Правительство РФ продлило сроки действия сертификатов на иностранные самолеты

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ продлило до 31 декабря 2023 года сроки действия сертификатов летной годности иностранных самолетов, которые используются российскими авиакомпаниями.

«Сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.