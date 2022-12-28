Правительство РФ продлило сроки действия сертификатов на иностранные самолеты
21:45 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
НОВОСТИ
- 20:30 28.12.2022
- Раньше Европа занималась безопасностью «без России», а теперь «против России» - Лавров
- 11:00 28.12.2022
- В Харькове слышны взрывы
- 09:20 28.12.2022
- В Восточно-Китайском море завершились российско-китайские учения «Морское взаимодействие»
- 09:20 28.12.2022
- ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами — Кадыров
- 21:20 27.12.2022
- Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров при вузах
- 15:32 27.12.2022
- ВС РФ уничтожили вместе с расчетом гаубицу, из которой велись обстрелы Донецка
- 09:20 27.12.2022
- ВС Сербии приведены в боевую готовность
- 20:40 26.12.2022
- ВСУ отправляют на передовую подростков - полковник армии США
- 18:40 26.12.2022
- Военный эксперт предложил перебазировать дальнюю авиацию после атаки на аэродром в Энгельсе
- 14:32 26.12.2022
- Ликвидирована украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать